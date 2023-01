Chute spectaculaire d'un spectateur au concert de Drake et policiers soupçonnés d'espionner les spectateurs

Drake était hier pour une deuxième soirée en concert à l'Apollo à Harlem (New York) quand un spectateur est tombé d'un balcon et a atterri au milieu des spectateurs dans le parterre, accrochant un spot au passage. Drake et 21 Savage, qui était sur scène avec lui à ce moment-là, ont quitté la scène 15 minutes le temps que des médecins urgentistes puissent emporter le spectateur. Plus de peur que de mal : personne n'a été sérieusement blessé. Et le concert a pu reprendre.