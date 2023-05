Chute spectaculaire au Giro : Alberto Bettiol percute un assistant et va au tapis

Le peloton du Giro a dû faire face à des conditions dantesques ce mardi, lors de la 10e étape du Tour d’Italie remportée par Magnus Cort Nielsen. La pluie incessante et le froid ont rendu la tâche difficile aux coureurs, provoquant de nombreuses chutes.

Alberto Bettiol, l’Italien de la formation EF Education-EasyPost, fait partie des malheureux du jour qui sont allés au tapis. Non pas à cause des conditions météo… mais bien à cause d’un assistant. Alors que ce dernier venait en aide à des coureurs ayant chuté juste avant, dont le Français Warren Barguil (Arkéa-Samsic) et Lukas Pöstlberger, Bettiol est arrivé lancé et a violemment percuté l’homme à pied. La chute est très spectaculaire, mais Bettiol s’est rapidement relevé pour enguirlander l’assistant de l’équipe Jayco AlUla. Il est ensuite remonté sur son vélo. Plus de peur que de mal donc.