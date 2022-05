Chute du bitcoin et des cryptomonnaies : est-ce le bon moment pour investir ?

Marc Toledo est un fervent défenseur des cryptomonnaies, il a d’ailleurs fondé la plate-forme belge Bit4you. Il admet la récente chute mais il relativise : "C’est vrai que le Bitcoin a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le record du mois de novembre à 67.000 dollars mais, malgré cette chute vertigineuse, la personne qui en avait acheté il y a deux ans jour pour jour a quand même triplé sa mise. Je rappelle que le 13 mai 2020, le Bitcoin valait environ 8.000 dollars. Deux ans plus tard, le 13 mai 2022, il en vaut environ 30.000. Avouez que peu d’autres actifs ont fait aussi bien."

"Alors, quand on me demande si c’est le bon moment pour acheter, je réponds par une boutade que c’est toujours le bon moment ! Les cryptos sont des actifs, pas des jetons de casino, il y a de véritables projets derrière avec des sociétés et des emplois mais leur valeur est entièrement une question de confiance. Si vous y croyez et que la valeur monte, vous avez envie de vous joindre au mouvement, même si vous n’y connaissez rien. Mais si ça baisse fortement, on attire un autre type d’investisseurs plus audacieux qui sont à la recherche d’opportunités et qui flairent un bon coup en espérant un rebond. C’est exactement ce qu’il vient de se produire. Jeudi, c’était le raz de marée avec une chute à 27.000 dollars, le lendemain, c’est déjà reparti à 30.000. En 24 heures, certaines cryptos ont progressé de 20 à 40%."

"On accuse souvent les cryptos d’être instables et volatiles, mais je signale quand même que le pétrole avait un cours négatif il y a deux ans. Et regardez où sont les prix aujourd’hui ! Le groupe pétrolier saoudien Aramco vient même de détrôner Apple comme société la plus chère du monde. On aime souligner la volatilité des cryptomonnaies mais cela touche aussi des actifs dits traditionnels. "