Chute des prix des légumes : un agriculteur flamand détruit son surplus de choux et dénonce l'industrie alimentaire

Ce geste fort pour dénoncer le prix d'achat proposé est une situation que Baudouin de Wulf, agriculteur à Geer, comprend. Celui-ci négocie des contrats pour un groupe d'agriculteurs : "Je comprends le désespoir de cet agriculteur qui a travaillé une année et n’aura aucun revenu de sa parcelle. Ça nous est déjà arrivé une fois qu’on soit arrivé au quota et que la marchandise qui reste ne sera pas vendue ou à très petits prix. Et que cela ne paie même pas la récolte. On détruit. On l’a déjà vécu en pommes de terre ou en choux de Bruxelles".

Le prix proposé par contrat est basé sur un tonnage, un rendement moyen. Tout ce qui est produit en plus est hors contrat et se négocie au bon gré de l'usine ou du marché, au plus bas pour l'instant.