Chute de grande hauteur sur un chantier du centre de Bruxelles

Un ouvrier a fait une chute de trois mètres mercredi vers 11 heures sur un chantier de construction, place Sainte-Gudule à Bruxelles, a indiqué en fin d'après-midi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw, confirmant ainsi une information divulguée par Sudinfo. Le média précise que ses jours sont en danger.

Une ambulance, un Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR) et une autopompe ont été envoyées sur place, conformément à la procédure pour les chutes de grandes hauteurs. Sudinfo précise que les secouristes ont mis plus de 30 minutes pour stabiliser la victime sur place, mais elle a pu être transportée à l'hôpital.

Il n'y a pas encore eu de communication sur les circonstances de l'incident. L'auditorat du travail pourrait avoir à déterminer des responsabilités dans cet accident du travail.