Chuck Leavell, le pianiste des Rolling Stones, est toujours ému par la mort du batteur Charlie Watts

Le claviériste de longue date des Rolling Stones a expliqué qu’il ne se passait pas un jour sans qu’il repense à son ami Charlie Watts.

Le batteur iconique est décédé le 24 août 2021 à l’âge de 80 ans et a été remplacé par Steve Jordan. Tous les membres du groupe, y compris son remplaçant, semblent toujours souffrir du vide laissé par le musicien.

C’est au magazine Goldmine que Chuck Leavell a expliqué que ce qui avait le plus marqué le groupe ces dernières années était bien entendu la perte de Charlie Watts.

"Cela nous fait toujours mal, et on pense encore à lui tout le temps," confie-t-il. "Steve Jordan aussi, lui qui fait du bon boulot avec le groupe".

Chuck Leavell, qui joue en tournée avec le groupe et qui est aussi le directeur musical des Stones depuis 1982, a expliqué que Charlie aurait voulu que ses amis perpétuent son héritage pour les fans.

Il explique : "C’était si triste et tragique de perdre Charlie l’année passée. Il n’aurait jamais voulu être la raison de la fin du groupe, donc on continue à lui rendre hommage en poursuivant l’aventure".

Le groupe compte en effet continuer de jouer jusqu’au bout, jusqu’à ce que cela devienne physiquement impossible : "Combien de temps cela pourrait encore durer ? Je pense qu’aucun d’entre nous ne le sait vraiment. Je continuerai à penser de la sorte jusqu’à ce que cela ne fasse plus sens, tant que nous pouvons encore nous produire à ce niveau et que nous restons en bonne santé, tant que les fans viendront".

"Une chose est certaine, c’est qu’aucun d’entre nous n’a perdu la passion".

Lors du passage des Stones l’été dernier au Stade Roi Baudouin à Bruxelles, nous avions eu l’honneur de recevoir le pianiste en interview sur Classic 21.

En plus de faire partie de l’aventure des Stones depuis 40 ans, il a aussi joué avec les plus grands comme le Allman Brothers Band, les Black Crowes, sur l’Unplugged d’Eric Clapton, avec Bruce Springsteen, George Harrison, David Gilmour, Train, Drops of Jupiter et encore beaucoup d’autres stars.

Ami de longue date de notre animateur Walter De Paduwa, alias Dr Boogie, Chuck Leavell nous a fait l’honneur de nous rejoindre sur antenne pour évoquer ses impressions autour de la dernière tournée des Stones et du concert à Bruxelles où il jouait pour la toute première fois avec le groupe.

Il nous a aussi livré son ressenti sur Steve Jordan, le nouveau batteur qui remplace le défunt Charlie Watts et aussi quel était son titre préféré de la setlist du concert belge… On vous laisse découvrir tout ceci en audio ci-dessous.