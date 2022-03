Chuck Jackson, ramasseur de coton, il fut l’un des pionniers du R’n’B et star de la soul !

Voilà un chanteur à la voix puissante qui connut une carrière fulgurante et très longue. Autant le dire tout de suite, Chuck Jackson n’a pas eu une enfance heureuse.

Né à la fin des années 30 en Caroline du Sud, il fut abandonné par sa mère, laissé à ses grands-parents qui le firent travailler dans les champs de coton très jeune. Seule échappatoire à la chaleur et à la fatigue : la musique et le chant ! C’est ainsi qu’il chante du gospel dans la chorale de son église et joue du piano. Dès les années 50, le doo-wop fait fureur, Chuck Jackson devenu jeune adulte, chante et enregistre avec différents groupes comme les Del-Vikings avant d’être découvert par Jackie Wilson, ce dernier l’engage dans son show itinérant et en route vers les salles de spectacle du nord.

Approché par différents labels, comme RCA et Columbia, c’est chez Wand, une filiale de Scepter Records, que Jackie Wilson va signer, il y trouve l’ambiance familiale et la sécurité. Le gamin du sud ramasseur de coton devient une star du rhythm and blues puis de la soul music. Proche de Berry Gordy depuis pas mal d’années, il se tourne vers Motown à la fin des années 60.