Chucho Valdés, Paquito D'Rivera, les retrouvailles

60 ans ! Les aventures musicales partagées et l’étroite amitié entre le pianiste et compositeur Chucho Valdés et le saxophoniste, clarinettiste et compositeur Paquito D'Rivera remontent à soixante ans mais leurs chemins se sont rarement croisés ces dernières décennies. Les prix, les honneurs, les étagères remplies de récompenses… ne racontent qu'une partie de l'histoire de ces immenses musiciens cubains.

Chucho Valdés et Paquito D'Rivera ont accumulé plus de 25 Grammys et Latin Grammys à eux deux. Mais leur contribution à la musique, ensemble ou individuellement, va bien au-delà des chiffres et des médailles. Chucho et Paquito rattrapent aujourd'hui le temps perdu avec un nouvel album, "I Missed You Too" ("Toi aussi tu m’as manqué").