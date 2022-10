Chucho Valdes et Paquito D Rivera invités de Classic 21 Lounge

Le pianiste Chucho Valdes et le clarinettiste Paquito D’Rivera seront nos invités ce samedi 22 octobre.

60 ans ! Les aventures musicales partagées et l’étroite amitié entre le pianiste et compositeur Chucho Valdés et le saxophoniste, clarinettiste et compositeur Paquito D'Rivera remontent à soixante ans mais leurs chemins se sont rarement croisés ces dernières décennies. Les prix, les honneurs, les étagères remplies de récompenses… ne racontent qu'une partie de l'histoire de ces immenses musiciens cubains. Chucho Valdés et Paquito D'Rivera ont accumulé plus de 25 Grammys et Latin Grammys à eux deux. Mais leur contribution à la musique, ensemble ou individuellement, va bien au-delà des chiffres et des médailles. Chucho et Paquito rattrapent aujourd'hui le temps perdu avec un nouvel album, " I Missed You Too " (" Toi aussi tu m’as manqué ").

D'Rivera et Valdés sont tous deux fils de musiciens accomplis. Ils ont grandi immergés dans la culture musicale et ont été des enfants prodiges. Lorsqu'ils se sont rencontrés, leur rapport a été immédiat. Leur expérience du conservatoire et des scènes de musique populaire leur a permis, à eux et à leur musique, d'aller très loin, du jazz au classique en passant par le mambo. Leurs premières explorations musicales seront en tant que membres de l'Orquesta Cubana de Música Moderna, un grand ensemble éclectique et expérimental utilisé pour la scène et l'écran. Peu après, ils ont formé le Quinteto de la Orquesta Cubana, un petit groupe qui se concentrait sur le jazz avec une influence rythmique afro-cubaine. Leur plus longue collaboration a été avec le groupe de jazz fusion Irakere, qui a commencé son voyage syncopé en 1973. D'Rivera a quitté Irakere et Cuba en 1980. Il s'est finalement installé à New York où il a poursuivi son ascension dans le monde du jazz, où il reste l'un des meilleurs clarinettistes, toutes musiques confondues. Valdés est resté à Cuba et a été le leader d'Irakere jusqu'en 2005. Depuis lors, le pianiste a continué à diriger des ensembles et à se produire en solo dans le monde entier.

Pour leurs retrouvailles, ils ont sélectionné un répertoire comprenant d'anciens succès, dont certains sont déjà des standards du Latin Jazz, des classiques du répertoire latino-américain ainsi que des compositions originales. " J'ai toujours eu l'espoir d'être à nouveau proche de Paquito et de rejouer avec lui ", dit Chucho. " J'ai toujours eu cet espoir. Eh bien, nous y voilà ! "