CHU Mont-Godinne : Omicron provoque la saturation du laboratoire d’analyse PCR

Et en cette fin janvier 2022, le travail ne manque pas et le personnel est fatigué : "on a de plus en plus d’échantillons, d’appels… Durant la journée, la charge de travail est très importante. Jusqu’ici, on arrive à maintenir le rythme mais il faut rester concentrés pour éviter de commettre des erreurs", remarque Céline Dubois, l’une des secrétaires du labo.

"Vu la fatigue des équipes, on doit se renforcer", confirme Jonathan Degosserie. "Le recrutement est nécessaire car il faut permettre au personnel de se reposer", explique le coordinateur scientifique de la plateforme de testing fédérale au CHU UCL Namur.