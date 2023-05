"Chroniques de l’asphalte" de Samuel Benchetrit: "Des souvenirs avec les copains, avant que le monde ne se durcisse"

"Chroniques de l’asphalte" 4/5 de Samuel Benchetrit : le retour des petits héros, Karim, Daniel et Dédé

Samuel Benchetrit s’est attelé au quatrième tome de ses chroniques d’enfance. Retour sur les années 80, où on ne choisissait pas la cité par plaisir, mais il y faisait bon vivre. Les vacances s’égrainaient dans la rue. Pour les plus chanceux il y avait le voyage au Maroc. Abdelkrim va même devenir une star en jouant dans le clip de Balavoine, l’Aziza. L’occasion pour la production d’économiser des billets d’avion, en engageant des jeunes qui retournent avec leurs parents au bled.

Dédé obsédé par Canal +, avait mal à la tête à force de regarder la chaîne codée. Et puis on écoutait U2, et on faisait croire aux filles que l’on aimait la danse contemporaine, pour leur plaire. Il y a eu également des profs exceptionnels, comme madame Prévost, qui pouvaient bouleverser un destin, et offrir un avenir moins vite tracé.

"Les chroniques de l’asphalte", c’est de l’amour, de la tendresse, c’est la cité HLM avant les émeutes, la violence, la drogue et le banditisme ordinaire. C’est tout ce qui a marqué l’auteur dans son enfance, et qu’il fait revivre aujourd’hui, en rappelant que ça n’a pas toujours été pourri.

Rencontre avec Samuel Benchetrit…

