Chronique économique : et si l’on prenait enfin l’économie sociale et solidaire au sérieux ?

Des belles aspirations à un " monde d’après " locale et durable, formulées pendant la pandémie de Covid-19, et qui sont loin de s’être véritablement matérialisées… Destin funeste de la banque NewB, difficultés chez les entreprises de travail adaptées, difficultés chez Coprosain (dues à des souffrances indéniables des producteurs agricoles en circuits courts)… " En résumé, les difficultés de l’économie sociale font plus de bruit que ses réussites ". Et pourtant pour le journaliste économique " même avec son image à la fois souffreteuse et idéaliste, le secteur représente à la grosse louche 12% des emplois et plus de 6500 entreprises rien que pour la Wallonie ". Un chiffre loin, loin d’être négligeable. Et qui pourrait retrouver ses lettres de noblesse. Ainsi, au niveau international, l’économie sociale marque des points.

Encore trop souvent, l’économie sociale est assimilée à de l’associatif ou à de la philanthropie