Chronique d’une liaison passagère un film d’Emmanuel Mouret présenté au dernier Festival de Cannes avec les talentueux Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne

Tout est subtil et fin dans Chronique d’une liaison passagère. Emmanuel Mouret a fait le choix judicieux du format cinémascope et de plans larges. Des décors à la fois variés et vastes (extérieurs, musées…) pour donner plus d'ampleur à l'histoire qu’il nous raconte. Le choix des cadrages, les mouvements de caméra, le placement des acteurs toujours en mouvement, nous donne à voir un film sensuel, délicat et romantique sans tomber dans les clichés. Nous sommes avec les protagonistes de bout en bout, au fil de leurs rencontres amoureuses et on prend un plaisir fou à partager une histoire d’amour qui n’avoue pas son nom.