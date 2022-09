"Chronique d’une liaison passagère" d’Emmanuel Mouret : tout en élégance et en délicatesse

"Chronique d’une liaison passagère", le nouveau film d’Emmanuel Mouret, avec Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne est le récit d’une aventure extraconjugale sans embarras.

Charlotte et Simon se croisent un soir, et décident de ne se voir que pour les bons moments. Charlotte est seule, et Simon est un homme marié qui aime sa femme. Il va se laisser tenter par cette relation complice, sans la présence du sentiment amoureux. Une romance qui cultive la grâce et s’inscrit dans le fantasme le plus pur.

Une complicité s’installe dans cette relation sans contrariété. Dans les choses que l’on dit, les choses que l’on ne dit pas, dans l’histoire de chacun.

Rencontre avec Emmanuel Mouret…

"Chronique d’une liaison passagère", d’Emmanuel Mouret, avec Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne – Un film lumineux, pour passer un très bon moment !