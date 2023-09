Chronique d’un krach annoncé, ses dealers, ses enseignements et les risques à venir... Il y a 15 ans, la faillite de Lehman Brothers

Pendant la crise de Lehman Brothers en 2008, Barack Obama était le candidat démocrate à la présidence des États-Unis en pleine campagne électorale. Bien qu’il n’ait pas joué de rôle direct dans la gestion de la crise à ce stade, il a exprimé sa préoccupation concernant la crise financière et la nécessité de réformes dans le secteur financier.

Après avoir remporté l’élection présidentielle en novembre 2008, il a travaillé avec l’administration sortante de George W. Bush pendant la période de transition pour former son équipe économique et discuter des mesures à prendre pour faire face à la crise financière. Une fois investi président en janvier 2009, il a rapidement promulgué le "American Recovery and Reinvestment Act" (ARRA), un plan de relance économique de 800 milliards de dollars visant à stimuler l’économie, créer des emplois et soutenir les secteurs en difficulté. L’administration Obama a également travaillé sur la réforme financière, aboutissant à la promulgation de la loi Dodd-Frank en 2010.

Après ses deux mandats présidentiels, Barack et Michelle Obama ont créé la Fondation Obama. Une organisation à but non lucratif visant à promouvoir des causes liées au leadership, à l’engagement civique, à la justice sociale, à l’éducation et à l’équité. Elle s’efforce de soutenir les jeunes leaders et de faire avancer des initiatives qui ont un impact positif sur les communautés locales et mondiales.