Chronique cinéma : trois comédies à voir et revoir pour s’éloigner de la morosité

Voici un plaisir coupable. En cinéma, nous avons tous nos plaisirs coupables. Vous le savez, ces films qu’on pourrait regarder seul et en boucle sans se lasser. Des films comme les comédies de Noël ou comme "Dirty Dancing" ou comme, et c’est davantage régressif (mais ça fait tellement du bien), la saga "Fast & Furious".

Le neuvième épisode est disponible en DVD et quel bonheur de retrouver non pas Vin Diesel, l’acteur principal de cette série, mais bien ses bolides. Il est là l’intérêt de la saga "Fast & Furious" : voir des voitures qu’on ne pilotera jamais, les observer sous toutes les coutures ou plutôt sous tous les boulons et prendre son pied. Dans ce dernier épisode, il y a une Dodge Charger 1327 avec son énorme compresseur qui sort du capot, une Noble M600 avec une partie de son châssis en fibres de carbone et dont la couleur est aubergine (bon d’accord, elle consomme du 13 litres au 100). Il y a encore une Ford Mustang Shelby GT350 dont le prix d’achat flirte avec les 60.000 dollars. Sans oublier cette Pontiac Fiero propulsée par un moteur de jet… pour aller dans l’espace ! Alors oui c’est délirant mais on a besoin de ce genre d’évasion, d’aller toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus vite !