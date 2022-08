Chronicles From A Near Future quelles espèces pour demain ?

SYLVIA nous plonge dans le futur lointain d’une forêt

Sylvia est une installation sonore et aussi visuelle qui questionne la perte de la biodiversité à travers les mutations de la faune et de la flore d’une forêt. Pour créer leur fiction sonore, Stéphane Perraud et Gaspard Guilbert se sont emparé d’une nouvelle méthode scientifique pour ausculter l’état de la Nature : la bioacoustique. L’écoute des environnements naturels au fil des saisons. Des paysages sonores dont l’appauvrissement révèle le désastre écologique en cours.

Pour vivre Sylvia il suffit de s’asseoir sur un coussin et d’écouter en son binaural, le paysage sonore conçu à partir des sons de la forêt de Risoux, dans le Massif du Jura. On vit la nature : oiseaux, insectes, orage ; chants, frottements, craquements, écoulement. On est au cœur du vivant. Mais face à soi, la projection d’une horloge défile sous nos yeux. Un compteur qui débute en 2016 et s’accélère jusqu’en 20019. Une métaphore sans espoir du devenir de la forêt.