Christopher Walken fête ses 80 ans : 8 choses que nous ignoriez probablement à son sujet

Si vous connaissez bien la filmographie de Christopher Walken, il ne vous aura certainement pas échappé que l’acteur a le rythme dans la peau. Mêmes dans ses rôles les plus graves, il ne manque jamais une occasion d’esquisser quelques pas de danse dans l’une ou l’autre de ses scènes. "The King of New York", "Sérial Noceurs", "Arrête-moi si tu peux", "Sleepy Hollow" … Aucun de ses films n’échappe à la règle.

Et s’il met ainsi un point d’honneur à faire montre de son déhanché face caméra, c’est parce qu’à l’origine, Christopher Walken est danseur de comédie musicale. Du milieu des années 60 jusqu’au début des années 70, il performait au théâtre de Broadway, et depuis, il ne s’est jamais véritablement arrêté de danser. En 1992, il est même apparu aux côtés de Madonna dans son clip "Bad girl".