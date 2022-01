Christopher, "une star" qui s’illustre sur une chanson d’Aya Nakamura lors des Blind Auditions

Sur la scène de The Voice Belgique, Christopher interprète "Plus jamais", un duo réunissant Aya Nakamura et le rappeur anglais Stormzy. Cette chanson certifiée "single d’or" portera-t-elle chance au candidat ? Black M est le premier coach à se retourner et BJ Scott le suit.

"J’ai envie de dire qu’il la chantait mieux que l’originale, mais je ne veux pas avoir de problème" plaisante le coach rappeur à la fin de l’audition. Typh Barrow, qui ne s’est pas retournée, est fière que le candidat soit dans l’aventure : "On ne pouvait pas ne pas se retourner, car il a un timbre qui est différent de ce qu’on a eu jusqu’à présent". "On dit que les yeux sont la fenêtre vers l’âme et j’ai l’impression de plonger dans ton âme tellement tu es sympathique" déclare BJ Scott. Black M, bien déterminé à intégrer Christopher à son équipe, surenchérit : "Moi je vois une star qu’il faut juste accompagner".

Finalement, Christopher décide d’intégrer l’équipe de BJ Scott. Direction les K.O. !