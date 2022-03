Christopher se dépasse avec sa reprise de "Don't Say You Love Me" sur les Lives The Voice Belgique

Lors des Blind Auditions, Christopher avait interprété une chanson d’Aya Nakamura et avait eu la chance d’intégrer l’équipe de BJ Scott. En reprenant le titre "Man In The Mirror" de Michael Jackson lors des K.O., Christopher a su convaincre sa coach de l’emmener aux Lives de The Voice Belgique.

Pour ce premier grand show en direct, Christopher s’attaque à titre pop : "Don’t Say You Love Me" de JC Stewart. C’est avec ce titre qu’il souhaite faire bouger le studio et performance de dingue ! Sorti en 2021, le titre de JC Stewart a déjà été écouté plus d'un million de fois sur les plateformes !