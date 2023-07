Christopher Nolan : "Nous vivons dans un monde qui a été créé par Oppenheimer, que nous le voulions ou non !"

Christopher Nolan : Ce qui m’a vraiment accroché fut cette anecdote que j’ai découverte et que j’ai déjà utilisée dans mon précédent film "Tenet" : ce moment où Oppenheimer et ses collègues sont en train de travailler sur le projet Manhattan, dans la dernière ligne droite du test de Trinity, ils se rendent compte qu’ils ne peuvent pas complètement exclure la possibilité de déclencher une réaction en chaîne au moment où ils pousseront sur le bouton, une réaction qui mettrait le feu à toute l’atmosphère terrestre et signerait la fin de toute vie sur terre. Et pourtant, ils ont poussé sur le bouton. Et pour moi, c’est la situation la plus dramatique dont j’ai jamais entendu parler !

J’ai donc voulu faire un film qui raconte cette histoire, qui amène le public dans cette pièce avec eux, pour leur montrer ce que ça représentait de faire ça. C’est vraiment le point de départ. Et puis, plus j’ai creusé cette histoire, et plus j’ai compris que cette histoire est la plus dramatique qu’on m’ait racontée !