Christopher Lee, 100 ans et toutes ses dents de… Dracula

Voilà pourquoi nous retrouvons, en vrac et dans le désordre, Christopher Lee aux génériques de films et autres sagas comme "Le Seigneur des Anneaux" (en Saroumane), "La revanche des Sith" (en comte Dooku), "Gremlins 2", "Charlie et la chocolaterie" et "Hugo Cabret". Sans oublier "Police Academy : Mission à Moscou", le septième et dernier épisode du cycle délirant. Et dire qu’il a failli reprendre le rôle du professeur Dumbeldore à la mort de Richard Harris en 2002 ! ?