Christopher a 20 ans et vit à Galmaarden, dans la province du Brabant-Flamand. Très fusionnel avec sa maman, qu’il décrit comme son "héroïne" car elle l’a élevé seule, il est également très proche de son frère et de sa petite sœur, Liria, atteinte d’un handicap. Le fait de voir cette dernière si souriante malgré tout ce qu’elle a traversé, est une vraie leçon pour Christopher qui a comme crédo : "Il faut tout simplement vivre et ne pas avoir peur de ce que les gens peuvent dire". C’est lors du confinement, qu’il s’est mis à chanter devant chez lui. Suite à ces prestations en public, ses voisins et ses amis lui ont conseillé de s’inscrire à The Voice. Lors des Blind Auditions, il a interprété "Plus jamais" d’Aya Nakamura et a eu la chance d’intégrer l’équipe de BJ Scott.