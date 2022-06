Christophe Willem se confie à Joëlle Scoriels dans 69 minutes sans chichis

69 minutes sans chichis, c’est plus de 100 émissions au cours desquelles, Joëlle Scoriels a partagé beaucoup de rires, de surprises et d’émotions avec des invités prestigieux.

Ce samedi 4 juin sur La Une, on vous propose de redécouvrir la personnalité très attachante de Christophe Willem.

Vous allez voir au combien ce chanteur aux mille et un charmes a eu un parcours étonnant et rempli de succès.

Le coach marquant de la saison 10 de The Voice Belgique vous offrira aussi un moment de grâce durant cette émission en interprétant l’un de ses plus beaux titres.



Alors pour savourer le portrait et la vie fascinante de ce chanteur à la voix unique, rendez-vous ce samedi 4 juin à 22h50 sur La Une !