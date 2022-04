Christophe Willem révèle comment est née sa collaboration avec Slimane sur "Ps : je t'aime"

L'ancien gagnant de la Nouvelle Star a aussi ébloui le plateau de The Voice Belgique en interprétant en exclusivité son nouveau single, Ps : je t'aime.

Celui-ci a été écrit et composé par Slimane suite à une discussion entre les deux artistes aux enregistrements des Enfoirés. "J'avais déjà démarré un travail sur l'album et finalement tout ce break imposé (avec la pandémie) a remis pas mal de choses en question. On discute avec Slimane pendant les Enfoirés et il me demande où j'en suis. Je réponds : 'Je suis un peu perdu pour être honnête, je ne vois pas le but de ce que je fais, je ne comprends plus rien à ce métier'. C'était vraiment bizarre" se souvient Christophe Willem.

L'interprète de Viens on s'aime lui propose alors de travailler ensemble sur un titre, pour le plaisir et peu importe le résultat. "Et Ps je t'aime est arrivé comme cela, très rapidement. Il a vraiment enclenché le travail de cet album" confie le coach de The Voice Belgique.

Ce morceau a en effet permis à la 'tortue' de lâcher prise. Le confinement a apporté chez lui son lot de questions identitaires... et Slimane a trouvé la réponse : dire simplement aux gens qui le soutiennent Ps : je t'aime, peu importe la suite de sa carrière. "Moi j'étais très mal à l'aise. Autant je suis très détendu sur les plateaux mais je suis très pudique" révèle-t-il, n'osant pas exprimer des sentiments aussi directs. "Il me répond : 'Je suis fan de toi et j'aurais adoré t'entendre dire cela'. C'est comme cela que la chanson est arrivée".