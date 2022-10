Plan Cult et Félicien Bogaerts vous invite à partir à la découverte de la ville égyptienne à Bozar. L’exposition “Alexandrie : futurs antérieurs”, riche de 200 œuvres issues d’importantes collections européennes, illustre l’organisation urbanistique, politique et religieuse de la ville ainsi que la vie quotidienne de ses habitants entre le IVe siècle av. J.-C. et le IVe siècle de notre ère.

Plongez dans l’histoire de la mégapole antique jusqu’au 8 janvier à Bozar.