Ce dimanche 16 octobre, vous avez rendez-vous avec la Grande Soirée Cap48 sur la Une dès 20h20 mais aussi sur Auvio, La Première et nos réseaux sociaux.

Pour la première fois, CAP48 a l’honneur et le plaisir d’avoir un chanteur comme parrain.

Et ce parrain n’est autre que Christophe Willem, le coach au grand cœur de la saison 10 de The Voice Belgique.