Christophe Willem interprétera son nouveau single pour la première fois sur la scène de The Voice Belgique

Nouveau coach de cette saison 10 de The Voice Belgique, Christophe Willem éblouit chaque live grâce à ses commentaires avisés et les folles prestations de ses talents.

Surnommé "La Tortue" depuis sa participation à La Nouvelle Star sur M6, est depuis 15 ans une véritable révélation pour le public et le monde de la chanson française. Décomplexé, il aime prendre des risques et se faire plaisir. Il a travaillé sur ses albums avec les plus grands, dont Zazie, Katerine, Valérie Lemercier, Bertrand Burgalat et Jean-Jacques Goldman. Ses quatre albums ont reçu de nombreuses récompenses (Disque de diamant pour "Inventaire" avec 750.000 albums vendus, Victoire de la musique de la chanson originale de l’année 2008 pour "Double Je "). Il est aussi membre du collectif des Enfoirés depuis 2008.