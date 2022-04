Christophe Willem et Maysha hypnotisent le public avec leur duo sur "One" dans The Voice Belgique

Pour cette grande finale, les coachs ont décidés de prendre place sur scène aux cotés de leurs finalistes. Pour leur choix de chanson, Maysha et Christophe Willem on décidé de performer en duo sur le somptueux titre de U2 et Mary J Blige : "One". La fusion des vois singulières de Christophe Willem et sa finaliste a provoqué un moment suspendu dans le temps dans le studio ! Une performance qui restera marquée dans l'histoire de la 10ème saison de The Voice Belgique.