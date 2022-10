Christophe Willem est le parrain de l’édition 2022 de la Grande Soirée CAP48 !

Après Elie Semoun, c’est Christophe Willem qui assurera le rôle de "parrain" lors de la Grande Soirée CAP48 ce dimanche 16 octobre sur tous les médias de la RTBF. Aux côtés d’Anne-Laure Macq et de Jean-Louis Lahaye qui animeront le direct, il accueillera les témoins, responsables d’associations, artistes et personnalités de la RTBF réunis pour faire en sorte que la solidarité et la générosité soient plus que jamais au rendez-vous en 2022.

Dans une vidéo, le coach au grand cœur de la saison 10 de The Voice Belgique annonce être "très heureux de la grande soirée CAP48 cette année", et donne rendez-vous aux téléspectateurs pour "une soirée inoubliable" le dimanche 16 octobre prochain.