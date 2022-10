Christophe Willem : "en exposant ses vulnérabilités, on se sent profondément solide"

Christophe Willem est rassuré et réconforté par l’accueil que le public a réservé à son nouvel album. Après PS : Je t’aime qui a été particulièrement bien accueilli, les retours sur l’album Panorama "sont au-delà de ce que je pouvais imaginer" confie le chanteur. Un succès qu’il n’avait pas rencontré avec son précédent album, Rio. Un échec que Christophe Willem ne cache pas.

Ça ne sert à rien de se cacher derrière des faux-semblants. En fait, quand je dis échec, c’est qu’effectivement, c’était la première fois vraiment dans ma carrière qu’un album ne rencontrait pas son public. […] Une forme d’accident de parcours et en même temps, ça a été très salutaire, parce que l’album "Panorama" a cette couleur et ce côté très direct, parce qu’il y a eu cette expérience-là.

Même si le chanteur confie que ce côté brut et direct est également issu de ce que l’on a vécu durant le confinement où tout a été à l’arrêt. "Tout concourrait à faire, à déboucher sur quelque chose où on retirait un peu des couches de vernis, des choses artificielles, ou superficielles et l’envie d’être beaucoup plus cash et plus direct. Et la première des choses, c’est d’accepter déjà ce qui est et effectivement, l’album "Rio", c’est un album qui n’a pas du tout marché, commercialement parlant". Mais pour le chanteur, l’album Rio lui a permis de poser des bases nouvelles concernant son approche du métier et lui permettant de rassembler l’homme et le chanteur.

Si vous souhaitez découvrir Christophe Willem en live, rendez-vous :

Le 11 février 2023 à Liège au Forum.

Le 14 mars 2023 à Bruxelles au Cirque Royal.