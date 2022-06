Christophe Willem : Deux voix pour le prix d’une

Si la voix de Christophe Willem impressionne à ce point, ce n’est pas par hasard. Sa technique vocale impeccable, il la doit à un apprentissage rigoureux dès l’adolescence, avec une prof de jazz qui lui enseigne les bases du chant, ensuite dans une chorale gospel où il s’initie aux harmonies.

C’est poussé par sa sœur que Christophe Willem participe au casting de la Nouvelle Star 2006. Une audition qui reste dans les annales du télécrochet tant la surprise avait été grande de voir ce candidat dégingandé et nonchalant, chanter aussi bien.

J’aimais pas du tout ma voix ! J’aurais pas pu avoir une voix à la Joe Cocker ?

A l’école, Christophe Willem a été moqué et maltraité par son allure et sa voix féminine. Alors sa voix, il l’a longtemps détestée et a souvent rêvé d’avoir une grosse voix grave comme le chanteur Joe Cocker. Mais le destin fait parfois bien les choses car au bout du compte, c’est grâce à sa voix que Christophe a connu le succès et s’est épanoui.

Une voix qui est à la fois féminine et masculine. "Christophe a deux voix," explique le compositeur Yvan Cassar. "Il monte comme une soprano et il descend comme un baryton".

Une double voix avec laquelle Christophe Willem joue désormais allègrement. La chanson PS Je t’aime en est un bel exemple et Christophe en fait la démonstration dans le podcast "Il était une voix" qui lui est consacré.

Tous les épisodes de la série se trouvent ci-dessous.