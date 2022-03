Christophe Willem déroge aux règles de The Voice Belgique pour Enola, qui éblouit sur la B.O. de Toy Story !

Enola a 21 ans et vit à Namur. C'est la quatrième fois qu'elle se présente aux castings de The Voice et elle compte aller le plus loin possible dans les étapes de cette dixième saison. Lors des Blind Auditions, Enola avait chanté "Angels Like You" de Miley Cyrus et avait intégré l'équipe de BJ Scott. Pour son K.O, elle s’attaque à un titre qui lui tient à cœur et qui parle d’une thématique assez lourde : l’abandon. Malgré sa voix cristalline et son émotion fortement présente, elle a bluffé sa coach ! Même si le choix de BJ s’est porté sur la prestation d’Adriana. Christophe Willem qui a déjà volé Rosalie, et qui ne peut normalement accueillir qu'un seul talent volé dans sa team, a décidé de faire une exception et de la voler également. Enola sera donc présente aux lives dans la team de Christophe Willem !