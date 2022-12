Christophe Willem de retour à Viva for Life : "C’est hyper violent de se dire qu’aujourd’hui en Belgique la pauvreté infantile perdure"

Christophe Willem est de retour à Viva for Life. Cette année encore, il tient à aider l’opération et à soutenir la cause.

Le chanteur français n’est pas un novice de Viva for Life, il était déjà là à la première édition en 2013 et il était revenu voir les animateurs plusieurs fois depuis. Cette année, c’est donc sur la place des 3 Fers à Bertrix qu’on le retrouve et Christophe Willem, parrain de l’édition 2022 de Cap 48, ne vient pas juste pour chanter.