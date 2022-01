Christophe Willem, bouleversé par le Blind de Charlotte dans The Voice Belgique !

Charlotte a 35 ans et vit à Namur. Cette jeune prof de français a commencé la musique très jeune en jouant de la guitare et en chantant. Après une longue pause, elle a recommencé la musique à l'âge de 16 ans grâce à une émission dans laquelle le chanteur Renaud apparaissait. Ensuite, Charlotte a participé à plusieurs concours mais a de nouveau délaissé la musique en faveur du théâtre et de sa vie de jeune maman de trois enfants. La musique ? Elle l’a dans ses tripes et c’est pour cela qu’elle a recommencé à se produire il y a deux ans ! Désormais, elle participe à The Voice Belgique ! Lors des Blind Auditions, Charlotte interpréte "T’es beau" de Pauline Croze et récolte 2 buzz. C’est dans l’équipe du coach Christophe Willem, très ému par sa prestation, qu’elle a décidé de poursuivre l’aventure.