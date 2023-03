Christophe Willem au Cirque Royal : plongée dans l’ambiance instantanée du concert

Willem a choisi de diviser le show en deux parties distinctes : une première partie plus calme, largement consacrée aux chansons intimes de Panorama et une deuxième, plus festive. Il nous prévient : vous serez crevés à la fin !

Vocalement, il tient plus que jamais la route (cette voix !) et le public respire au même tempo que lui, écoutant avec attention les chansons "mises à nu" (Fantômes, Dans le regard de l’autre) et s’ambiançant sur Berlin ou J’tomberai pas.

Comme à son habitude hyper naturel, Christophe papote avec le public, c’est parfois très drôle (à quand le one-man-show ?) mais aussi parfois trop long. On n’a pas vraiment envie d’entendre reparler de Covid et de confinement. "J’arrête, je m’autosaoûle" nous disait-il plus tôt dans la soirée…

Curieusement, il a dégagé de sa set-list de nombreux succès radio : Après toi, Rio, Nous nus… On aurait aimé entendre davantage de repères. Il faudra penser à les réintégrer dans les festivals cet été devant un public moins acquis à sa cause.