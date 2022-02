Christophe Willem à propos d'Yseult : "il n'y a personne de mieux qu'elle pour m'aider à coacher mes talents"

Pour la deuxième semaine des épreuves des K.O., Christophe Willem a fait appel à Yseult pour assurer son rôle de co-coach et conseiller les talents de son équipe ! Finaliste de l’émission phare Nouvelle Star en 2012 et révélation féminine de l’année aux Victoires de la musique 2021, Yseult est l’artiste idéale pour apporter ses conseils aux candidats.

Maréva, Alice et Régis ont pu bénéficier d'une séance de coaching avec Christophe Willem et Yseult. Ravis, les talents ont pu bénéficier de ses précieux conseils. "Très très chaud vocalement, but… Il y a des chansons, c’est de monuments, et là, je n’ai pas retrouvé la chanson ! C’est une douleur immense alors que là, je ne l’ai même pas ressenti. Pourtant, tu as une voix de malade !" a commenté la co-coach de la répétition de Maréva, qui est ressortie grandie est prête à tout donner sur la scène des K.O. ! un coaching inoubliable pour la team Willem !