Christophe Versieux crée un jardin expérimental et pédagogique à Soignies

Christophe Versieux est ingénieur civil. Après avoir bourlingué aux quatre coins de la planète, il décide de poser ses valises, en 2013, dans une ancienne fermette du côté de Naast. En 2018, désireux d’agrandir son jardin, Christophe demande à son voisin fermier, Johan Dehouck, s’il n’a pas l’intention de vendre une partie de ses terres agricoles… "Et par le plus grand des hasards, Johan, qui est aujourd’hui mon ami, me dit qu’il avait justement la volonté de vendre une parcelle de 30 ares, collée à ma fermette. J’ai sauté sur l’occasion."

Au début, Christophe rêve d’une herbe bien tondue, à l’image d’un terrain de golf, pour accueillir ses amis et passer de chouettes soirées autour du feu. "Je me suis dit que j’allais acheter une grande tondeuse. Que j’allais rendre ce terrain le plus propre possible ! Mais au fur et à mesure des mois, je me suis rendu compte que ça ne correspondait plus du tout à mes envies." Christophe abandonne alors la tonte à quelques endroits du jardin et se demande comment l’exploiter de manière utile…

Plus les jours et les nuits passaient, plus la nature reprenait ses droits. "Il commençait à y avoir de plus en plus de plantes, de fleurs, d’insectes, etc." Christophe décide alors de créer des parterres fleuris, sans aucune compétence particulière en jardinerie. Il remplace ensuite sa tondeuse par des moutons. Puis crée un verger. "J’étais vraiment surpris de la vitesse à laquelle se développait la vie, la biodiversité dans ce jardin expérimental." C’est tout un écosystème qui était en train d’éclore sous ses yeux, émerveillés.