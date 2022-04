Christophe, "un séducteur à l'ancienne" selon sa dernière compagne

La relation entre Christophe et Bénédicte n'a pourtant jamais été charnelle. "Il était plus vieux que moi, un peu âgé même (NDLR : une différence de 24 ans entre eux), et je n'avais pas envie de faire l'amour avec lui. C'est devenu un pacte entre nous : je serais là pour lui, tant que nous ne coucherons pas ensemble" raconte-t-elle à Paris Match.

Le chanteur lui a pourtant adressé plus que des Mots bleus par messages lâche-t-elle : "Christophe était un séducteur immense, qui a eu jusqu'à neuf femmes au même moment. Certaines sont restées près de lui, d'autres ont disparu. Mais on ne quitte jamais vraiment Christophe quand on l'a aimé".

"Il était un véritable obsédé sexuel, c'est vrai. Il n’était pas à l’aise avec le mouvement #MeToo, c’est vrai aussi. Mais jamais une femme ne lui reprochera quoi que ce soit" assure Bénédicte La Capria, tout en nuançant son respect infini des femmes : "Il était un séducteur à l'ancienne, un beau parleur, un jouisseur, mais certainement pas quelqu'un qui aurait abusé des femmes. C'était probablement l'homme qui aimait le plus les femmes au monde".