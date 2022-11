Christophe Servais, Commissaire de police à Jeudi en Prime : incompréhension et colère après la mort d’un policier poignardé

Quel est l’état d’esprit des policiers, une semaine après cette attaque ? "Cela fait mal dans les tripes", répond Christophe Servais, Commissaire de police à la zone de Bruxelles Capitale-Ixelles. "Un policier fait son métier par passion et par vocation avant tout. La plupart des policiers de terrain ne comprennent pas ce qui peut arriver et de quelle manière ça peut encore arriver maintenant", poursuit-il. Chez lui et chez les inspecteurs qu’il côtoie, c’est l’incompréhension. "On fait ce métier pour protéger des gens avant tout. Le fait qu’on s’en prenne à nous est totalement incompréhensible", ajoute-t-il.