Christophe sculpte des robots :" J’ai fait beaucoup d’humanoïdes, de cyborgs et de robots "

Christophe vit dans la région de Dinant. Au rez-de-chaussée de sa maison, se trouve son atelier où il accumule vieux pots d’échappement, amortisseurs, vieilles télévisions et d’autres centaines d’objet dont plus personne n’a l’usage. Ces objets lui serviront à construire des robots, de parfois plusieurs mètres de haut, qu’il installe devant chez lui et dans différents lieux en Belgique, comme le Rockerill à Charleroi.