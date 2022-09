Christophe Rousset et Les Talens Lyriques rendent hommage à Pauline Viardot

Titre en anglais (c’est la mondialisation qui veut cela !) mais disque français, hommage à une grande musicienne née et morte à Paris et répertoire majoritairement francophone pour ce nouveau CD dirigé par Christophe Rousset. Mais quelles que soient les qualités théâtrales du chef (dirigeant comme de coutume ses Talens Lyriques), les vedettes sont ici deux femmes.

Il y a d’abord Pauline Viardot, dédicataire de ce programme, dont on a commémoré le bicentenaire en 2021 mais qui vaut bien qu’on la célèbre encore sans discontinuer, tant comme interprète (c’est le cas ici à travers ce florilège de rôles qu’elle chanta) que comme compositrice (et là, il restera du travail à faire). Il y a ensuite la mezzo-soprano suisse Marina Viotti, fille de chef (Marcello) et sœur de chef (Lorenzo) et assurément un des talents les plus intéressants de la jeune génération lyrique. C’est elle qui passe ici avec une même aisance d’Orphée (celui de Gluck, revu par Berlioz) à la Dalila de Saint-Saëns en passant par Marie-Magdeleine (le très rare Méryem la Magdaléenne de Massenet, occasion de la dernière apparition sur scène de la Viardot), Rachel (La Juive de Halévy), Leonor (La Favorite de Donizetti), Didon (Les Troyens de Berlioz) ou Sapho de Gounod, mais aussi – en italien cette fois – Romeo (Bellini), Rosina ou Semiramide de Rossini. Un disque qui séduit par qualité de l’interprétation, mais aussi par la cohérence du répertoire.

CD Aparte/Integral