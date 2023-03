Christophe Rousset dirigera Thésée de Lully lors du Klarafestival

Thésée, écrite en 1675 est l’un des plus grands succès de Lully, sera l’œuvre la plus jouée du répertoire pendant plus d’un siècle. Sur un livret de Philippe Quinault, cette tragédie en musique a été la première à être présentée devant la cour, et malgré de nombreuses parodies, Thésée a résisté aux railleries et au temps.

En 1727, Claude Perrault explique la clé de ce succès, qui réside dans le pouvoir des mots : "Il faut que dans un mot qui se chante, la syllabe qu’on entend fasse deviner celle qu’on n’entend pas […] Or cela ne se peut faire à moins que les paroles, les expressions, et les pensées ne soient fort naturelles, fort connues et fort usitées. Ainsi, on blâme Quinault par l’endroit où il mérite le plus d’être loué".

Le personnage principal est moins Thésée que Médée, la magicienne amoureuse de Thésée. Le Roi d’Athènes, Egée, après sa victoire, veut épouser Æglé contre son gré. Médée est folle de rage quand elle apprend qu’Æglé est aussi amoureuse de Thésée et elle passe par toutes sortes de sentiments que Lully se plaît à mettre en musique de façon magistrale.

On comprend bien que Thésée est en réalité le portrait de Louis XIV, un guerrier victorieux dont l’amour et la fidélité sont la récompense de ses exploits.

Lully amplifie le côté spectaculaire de la royauté, et de ses intrigues : combats, enchantements et tortures infligées par Médée, aux changements de décors, machineries, cataclysmes météorologiques et envolées colériques de la magicienne.

Le spectaculaire n’est pas seulement visuel, et la déclamation mélodique (les variations des hauteurs de notes selon les inflexions parlées du texte), toujours fondée sur le récitatif, est plus dramatique et intense que dans les trois opéras précédents de Lully. Les mélodies sinueuses et la richesse rythmique colorent de milles nuances la portée dramatique du livret. La musique se passe aussi des mots pour parler d’elle-même lors de parties orchestrales particulièrement développées, aux timbres raffinés : "toutes les parties ont chacune leur chant, à part, qui avec la liberté, que sa beauté et son agrément semble témoigner, se laisse conduire par des loix étroites & rigoureuses, qui l’obligent de se rendre aux accords où il semble se rencontrer par hazard, mais en cent façons différentes, dans lesquelles une même douceur, une même beauté se remarque perpétuellement " écrivait ce même Claude Perrault.

Les Talens lyriques et le Choeur de Chambre de Namur dirigés par Christophe Rousset donneront l’Opéra Thésée de Lully lors du Klara Festival, le 12 mars à Bozar.