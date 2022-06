Christophe Rochus : "Gilles-Arnaud Bailly a déjà toutes les armes pour très bien jouer"

Finaliste malheureux du tournoi junior de Roland-Garros, Gilles-Arnaud Bailly pourrait incarner l’avenir du tennis belge. Au micro de Laurent Bruwier, Christophe Rochus est revenu sur le potentiel du jeune joueur.

"On dit depuis un petit temps qu’on a du mal à avoir des bons jeunes en Belgique mais c’est le meilleur que j’ai vu sur les dix dernières années. Il a une mentalité de dingue, il est offensif, il essaie de ne pas trop reculer, il a un super revers. Il manque un peu de force en coup droit mais il vient à la volée, il varie, il sait défendre, il sait attaquer donc je pense que c’est un joueur qui a déjà toutes les qualités pour très bien jouer.", a commencé par expliquer notre consultant.

Concernant son éventuelle faiblesse en coup droit, l’ancien joueur n’en fait pas un drame : "Chacun doit jouer avec ses qualités et ses défauts donc je pense qu’il aura toujours cette faiblesse-là, mais s’il est capable de varier avec des amorties, de monter à la volée et si ses intentions de jeu sont toujours positives et tournées vers le jeu en cherchant à ne pas perdre de terrain, il va largement s’améliorer. La clef, c’est vraiment d’avoir le potentiel de vouloir aller chercher les points, d’oser faire des choses et d’avoir un peu tous les coups dans le sac. Il a tout ça."

Très combatif, Bailly pourra l’utiliser comme une vraie arme à l’avenir : "On l’a vu avec Nadal, le fait d’être un vrai battant est un plus mais on a vu beaucoup de joueurs, même en Belgique, se battre mais pas avec un fond de jeu. Se battre pour se battre n’amènera à rien. Ici, il se bat avec toujours cette envie de créer et d’aller chercher les points et pas juste se battre pour se battre. Pour moi, c’est une très grosse nuance à faire."

Interrogé sur son classement potentiel actuel, Rochus l’évalue autour la 300e place mondiale "sans problème".