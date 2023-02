Christophe Lepoint déplore le traîtement réservé à Seraing : "On nous ch** dessus…"

Inoxydable, Christophe Lepoint. A 38 ans, le vétéran en a encore sous le capot et fait beaucoup de bien à une équipe de Seraing à laquelle il apporte son expérience et sa science de jeu. Au sortir d’une victoire précieuse contre OHL, l’ancien Mouscronnois est passé sur le plateau de La Tribune.

Fier des trois points pris par les Métallos ce weekend, Lepoint en a profité pour régler ses comptes avec les nombreux détracteurs qui, selon lui, crachent leur venin sur le club semaine après semaine. En ligne de mire du médian, Jacky Mathijssen le sélectionneur des Diablotins, qui avait balancé dans les colonnes de Het Belang Van Limburg que Seraing n’avait pas sa place en Pro League.

"Cela me reste en travers de la gorge. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas l’intérêt de nous casser comme ça, il travaille quand même à la Fédération. Je trouve ça mal placé. Il peut me critiquer personnellement, critiquer le jeu mais critiquer le club, le vestiaire, le public surtout, c’est en manque de respect envers tout Seraing. Cela fait plusieurs semaines que le coach appuie là-dessus. Il dit qu’on nous chi** dessus. Moi, je le prends comme une source de motivation supplémentaire. On l’a bien vu ce week-end. Quand on voit que le Beerschot finit avec 16 points la saison dernière, Mathijssen n’a rien dit…"

Des propos qui ont fait réagir Stephan Streker qui a, lui aussi, vivement critiqué les saillies assassines de Jacky Mathijssen : "Je ne suis pas supporter sérésien mais je n’en suis pas revenu qu’il en dise ça. C’est le sport, il y aura toujours des descendants. Vu qui il est et vu sa fonction, il a un droit de réserve. Dans notre pays, on est trop tolérant envers les gens qui disent n’importe quoi."