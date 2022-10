Christophe Laporte s’impose en solitaire sur Binche-Chimay-Binche, Gilbert sixième pour sa dernière course sur le sol belge

Le Français a lâché Rasmus Tiller dans les derniers hectomètres de la course. Les deux coureurs avaient faussé compagnie à leurs compagnons d’échappée à une dizaine de kilomètres du but. Hugo Page complète le podium.

Pour sa dernière course professionnelle sur le sol belge, Philippe Gilbert était dans le bon coup mais s’est laissé surprendre par l’attaque soudaine du coureur de Jumbo Visma à dix kilomètres du but. L’ancien champion du monde devra se contenter de la sixième place. Autre attraction de la course pour sa première compétition officielle avec le maillot de champion du monde, Remco Evenepoel a dynamité l’après-midi avant de se relever.