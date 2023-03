Christophe Laporte récidive sur A Travers la Flandre, Jumbo-Visma signe un 5/5 sur les pavés flamands

Le Français Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a remporté ce mercredi la 77e édition d'A Travers la Flandre, disputée entre Roulers et Waregem sur la distance de 183.7 kilomètres.

Le vainqueur de Gand-Wevelgem, dimanche dernier, a placé son attaque décisive à quatre kilomètres de l'arrivée après avoir livré une course très offensive, en compagnie notamment de son coéquipier Tiesj Benoot. Le sprint à deux pour la deuxième place a été remporté par le courageux coureur espagnol Oier Lazkano (Movistar), qui a passé toute la journée dans l'échappée. L'Américain Neilson Powless (EF Education Easypost) a pris la troisième place.

Juste derrière ce duo, le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a pris la quatrième place devant Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et Arnaud De Lie (Lotto Dtsny), sixième.

La dernière course de préparation pour le Tour des Flandres, dimanche prochain, s'est déroulée sans les trois grands favoris du Ronde, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar et Wout van Aert.

Le leader belge de la formation Jumbo-Visma a assisté à distance à une nouvelle démonstration de ses coéquipiers, à commencer par Tiesj Benoot et Christophe Laporte, qui avaient respectivement déjà gagné Kuurne-Bruxelles-Kuurne et Gand-Wevelgem cette saison.

C'est pourtant l'équipe Trek-Segafredo de Mads Pedersen qui a commencé à accélérer l'allure à un peu plus de 90 kilomètres de l'arrivée et qui a écrémé le peloton.

Pendant ce temps-là, six hommes étaient occupés à animer l'échappée du jour : Alexander Kristoff (Uno-X), Ward Vanhoof (Team Flanders), Leon Heinschke (Team DSM), Oier Lazkano (Movistar), Nickolas Zukowsky (Q36.5) et Yevgeniy Gidich (Astana).

Victime d'un petit souci mécanique dans le Berg ten Houte alors qu'il passait à l'attaque, Julian Alaphilippe a dans la foulée perdu son coéquipier Tim Merlier, tombé au beau milieu de la route et contraint à l'abandon.

Dans l'ascension suivante, le Kanarieberg, Tiesj Benoot a accéléré l'allure et a été suivi par les leaders d'Alpecin-Deceuninck, Quinten Hermans et Jasper Philipsen, et par son coéquipier Christophe Laporte.

Après un nouveau regroupement, Tiesj Benoot a placé une autre attaque dans la seconde ascension de la côte de Trieu, à un peu plus de 50 kilomètres de l'arrivée. Quinten Hermans et Neilson Powless sont revenus, comme Christophe Laporte et d'autres favoris. Mais pas le moindre coureur des équipes Soudal Quick-Step, Lotto Dstny, UAE Team Emirates ou Trek-Segafredo.

Les 8 contre-attaquants ont rejoint les derniers rescapés de l'échappée, Alexander Kristoff et Oier Lazkano, à 6 kilomètres de l'arrivée.

Après une tentative avortée de Neilson Powless, Christophe Laporte a démarré sur le plat, et personne n'a pas suivre le véloce coureur français.

Jumbo-Visma a donc remporté les cinq Flandriennes disputées sur les pavés cette année : le Circuit Het Nieuwsblad (Dylan Van Baarle), Kuurne-Bruxelles-Kuurne (Tiesj Benoot), l'E3 (Wout van Aert), avant le doublé de Christophe Laporte sur Gand-Wevelgem et A Travers la Flandre.