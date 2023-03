Christophe Laporte, heureux mais pas rassasié : "5/5 pour Jumbo-Visma, c'est super, mais les deux plus belles arrivent !"

Après avoir célébré sa victoire à Gand-Wevelgem en compagnie de son coéquipier et leader Wout van Aert, c'est cette fois complètement seul que Christophe Laporte s'est présenté, en vainqueur, sur la ligne d'arrivée d'A Travers la Flandre, la dernière course de préparation pour le Tour des Flandres.

Le Français a, pour la deuxième fois en quatre jours, profité du gros travail accompli par ses coéquipiers de la dream team néerlandaise Jumbo-Visma pour aller décrocher une nouvelle Classique à son palmarès.

"C'était une super journée, mais ça n'a pas été facile !, a souligné Christophe Laporte avant de monter sur le podium. L'équipe a à nouveau fait du super travail. Je suis content de l'emporter. Tiesj Benoot était vraiment le plus fort dans les montées aujourd'hui, c'est lui qui a fait la sélection dans les bosses. Après, notre groupe a bien collaboré. Dans le final, après quelques attaques, j'ai su saisir ma chance au bon moment. Signer un doublé, c'est vraiment incroyable. J'ai du mal à réaliser ! Ma condition est bonne, j'ai pu revenir dans le coup après ma maladie. J'ai une certaine fraîcheur, et j'en profite. Mais l'équipe est très forte, ça pousse tout le monde vers le haut."

"C'est super d'avoir pu remporter les cinq courses pavées en Flandre, et on a aussi terminé deuxième à La Panne avec Olav Kooij, a repris le Français. Mais les deux plus belles arrivent, il faudra garder le cap. Au Tour des Flandres, il y aura trois hommes au-dessus du lot, Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar. Il faudra saisir les opportunités pour essayer de les accompagner et d'aider Wout au mieux."