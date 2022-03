Christophe Laporte, deuxième de l'E3 derrière son leader : "Wout était le plus fort, il me traînait dans les monts"

Le Français Christophe Laporte (Jumbo Visma) s'est classé deuxième de la 65ème édition du grand Prix de l'E3 ce vendredi à Harelbeke, après un final en duo avec son leader, Wout van Aert.

"L'équipe a fait travail incroyable. J'ai entendu dans l'oreillette que nous étions à deux dans le Paterberg. Tout le monde était à fond derrière mais il y avait déjà un trou de 20 secondes à boucher, ce qui n'était pas facile à faire. Wout était très fort. La tactique de rester à deux pour l'aider dans les parties plus roulantes était la bonne. Tout cela, être à l'avant au Taaienberg faisait partie du plan et relancer avec Wout à l'avant dans le Paterberg était aussi dans le scénario de l'équipe. Dans le Paterberg, Wout est monté à bloc, et j'ai été le seul à pouvoir le suivre. Enfin, j'étais vraiment à la limite, et il a dû m'attendre au sommet ! Dans les bosses d'après, il était incroyablement fort, mais il fallait rester à deux. C'est incroyable de vivre des moments comme ça. Wout était vraiment le plus fort aujourd'hui, il m'a un peu traîné dans les monts, il mérite sa victoire. Il n'y avait pas de question à se poser."

Évoquant le prochain Tour des Flandres, le coureur français a souligné l'importance de rester en bonne santé d'ici le monument flandrien. "Je pense que nous avons montré depuis le début de saison que nous sommes forts mais la semaine prochaine sera une autre course, il y a beaucoup de malades dans le peloton. Le plus important sera de garder la santé. En ce qui me concerne, je suis physiquement le même qu'en 2021, mais mentalement je suis plus fort, je suis dans une des meilleures équipes du monde, on voit toujours du jaune à l'avant. Je repousse mes limites, avoir des équipiers me donner envie de me dépasser, c'est très motivant."