Christophe Laporte après son titre de champion d’Europe : "Si j’allais au sprint avec De Lie ou Van Aert, je ne pouvais pas gagner"

Une attaque à 12 km de l’arrivée a permis au Français Christophe Laporte d’être sacré champion d’Europe dimanche au Col du VAM, aux Pays-Bas, où il s’est imposé devant Wout van Aert et le Néerlandais Olav Kooij, ses deux coéquipiers chez Jumbo-Visma le reste de l’année.

"C’est encore difficile à croire. C’était un final de folie", a déclaré Christophe Laporte juste après sa victoire. "Je me suis dit que si j’allais au sprint avec des garçons comme De Lie ou Van Aert, je n’avais pas de chances de gagner. J’ai donc tenté ma chance et ça a marché".

Laporte n’avait pas prévu d’attaquer à cet endroit-là. Le français est passé à l’offensive en suivant son instinct. "C’était une course usante. Je me sentais bien et j’ai essayé. J’ai réussi à garder une petite avance avant la dernière bosse. Quand j’ai vu l’écart avant la bosse j’étais confiant. En haut de la bosse j’étais moins confiant. J’ai douté quand je les ai vus revenir dans la descente. Mais je me suis dit qu’ils avaient dû faire un gros effort pour revenir. J’ai tout donné jusqu’à la ligne et ça a payé."

Christophe Laporte, 30 ans, devient le premier coureur français porteur du maillot bleu et blanc étoilé de champion d’Europe. "C’est fou de pouvoir porter un maillot comme celui-là tous les jours", avance le Varois. "Je dédie cette victoire à l’équipe de France, à ma famille, et aussi à Nathan, qui je pense sera heureux de cette situation", conclut-il en parlant de Nathan Van Hooydonck, son coéquipier chez Jumbo-Visma contraint de mettre un terme à sa carrière cette semaine en raison d’une anomalie cardiaque.